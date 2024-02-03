Galatasaray'da şimdi sıra sol bekte!

Galatasaray, Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen listeye son anda iki yeni transfer ekledi. Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'tan sağ bek Aurier ile Fulham'ın santrforu Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, önceki gün anlaşma sağladığı Aurier ile ilgili olarak kulübü Nottingham Forest ile sorun yaşayınca, dün B planı olarak Nice'te kadro dışı kalan Youcef Atal için girişimde bulundu. Aurier bastırmasıyla İngilizler geri adım atınca, dün akşam saatlerinde sorun giderildi.
Galatasaray, Serge Alain Stephane Aurier için kulübüne 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Futbolcu ile 4 aylık anlaşma yapılırken, sezon sonuna kadar 600 bin euro verilecek, ayrıca 150 bin euro imza parası ödenecek.
Bakambu'yu Real Betis'e satan sarı-kırmızılılar forvete de Fulham'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius'u kattı. Cim-Bom, 28 yaşındaki golcü için kulübüne, sezon sonuna kadar 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Vinicius'a da ligin ikinci yarısı için 600 bin euro verilecek.
SIRA SOL BEKE GELDİ
Transferde en önemli ihtiyaç olarak gösterilen sol bek transferi ise Avrupa için yetiştirilmedi. Sarı-kırmızılılar Levent Mercan veya Rıdvan Yılmaz'ı en azından lige yetiştirmek için temaslarını sürdürüyor.
Cim-Bom'un Levent için Karagümrük'e Kazımcan ve Halil'i kiralık olarak teklif edip, ayrıca 500 bin euro önerdiği ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Kırmızı-siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro istediği öğrenildi. Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için de görüşmeleri sürdürecek.
Sarı-kırmızılılar, önceki gün anlaşma sağladığı Aurier ile ilgili olarak kulübü Nottingham Forest ile sorun yaşayınca, dün B planı olarak Nice'te kadro dışı kalan Youcef Atal için girişimde bulundu. Aurier bastırmasıyla İngilizler geri adım atınca, dün akşam saatlerinde sorun giderildi.
Galatasaray, Serge Alain Stephane Aurier için kulübüne 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Futbolcu ile 4 aylık anlaşma yapılırken, sezon sonuna kadar 600 bin euro verilecek, ayrıca 150 bin euro imza parası ödenecek.
Bakambu'yu Real Betis'e satan sarı-kırmızılılar forvete de Fulham'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius'u kattı. Cim-Bom, 28 yaşındaki golcü için kulübüne, sezon sonuna kadar 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Vinicius'a da ligin ikinci yarısı için 600 bin euro verilecek.
SIRA SOL BEKE GELDİ
Transferde en önemli ihtiyaç olarak gösterilen sol bek transferi ise Avrupa için yetiştirilmedi. Sarı-kırmızılılar Levent Mercan veya Rıdvan Yılmaz'ı en azından lige yetiştirmek için temaslarını sürdürüyor.
Cim-Bom'un Levent için Karagümrük'e Kazımcan ve Halil'i kiralık olarak teklif edip, ayrıca 500 bin euro önerdiği ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Kırmızı-siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro istediği öğrenildi. Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için de görüşmeleri sürdürecek.