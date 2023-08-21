Galatasaray'da şimdi rota Molde!

Trabzonspor maçını 3 puanla geçen Galatasaray'da artık tek gündem Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Molde maçdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şimdi rota Molde!
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21 Ağustos 2023 11:17
Trabzonspor maçını 3 puanla geçen Galatasaray'da artık tek gündem Şampiyonlar Ligi.

Eleme turlarını bir bir geride bırakan Cim Bom, Play-Off'ta çarşamba günü Molde ile kozlarını paylaşacak.

Deplasmanda oynanacak ilk karşılaşmanın ardından rövanş, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da.

Trabzonspor galibiyeti sonrası dün yenileme antrenmanı gerçekleştiren Galatasaray, bugün ve salı günü taktik provalar yapacak.

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