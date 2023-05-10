Galatasaray'da sıkıntılı günler geride kaldı

Galatasaray'da Başakşehir galibiyetiyle yüzler yeniden gülmeye başladı. Icardi'nin golüyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı takım, puan farkını 5'e çıkardı. Şampiyonluk şarkıları daha gür söylenmeye başladı. Cimbom; sıradaki 3 maçı kazanırsa Fenerbahçe derbisine '2022-23 sezonu şampiyonu' olarak çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da sıkıntılı günler geride kaldı
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10 Mayıs 2023 10:41
Galatasaray'da sıkıntılı günler geride kaldı. Fatih Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalkantılı bir dönem yaşayan Medipol Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluktan vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro İcardi'nin ilk yarının uzatma bölümünde penaltıdan kaydettiği golle yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 73'e çıkardı. Galatasaray böylece Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

HERKES OLASILIKLARI KONUŞUYOR

Camia iyiden iyiye şampiyonluk havasına girse de Galatasaray'ın önünde önemli maçlar bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip sırasıyla İstanbul (D), Sivas, Ankaragücü (D) ve Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Herkes elinde kalem kağıt şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Önemli bir avantajı bulunan Cimbom önündeki ilk maçı kazanırsa diğer takımların maçlarına bakılmadan şampiyonluğu garantileyecek ve Fenerbahçe derbisine apoletiyle çıkacak. Ayrıca İstanbul ve Sivas maçlarını kazanır, Fenerbahçe de Trabzon'a puan kaybederse yine kupanın sahibi olacak

TWITTER'DA REKOR KIRDI

Galatasaray bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım, son dönemde en çok kullanan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu. Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspor'un ise 2 milyon takipçisi bulunuyor. 

 
 

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