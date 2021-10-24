Galatasaray'da şifre Moskova: Sabır ve disiplin!

Avrupa'da eski günlerindeki gibi fırtınalar estiren Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Teknik Direktör Fatih Terim, kısa vadeli hedefini Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş karşılaşmalarından galibiyet olarak belirlemiş ve bunu oyuncularıyla paylaşmıştı. Tecrübeli teknik adam hem ligde yeniden zirve takibini sürdürme hem de Avrupa'da gruptan çıkmak adına bu üç maçın çok kritik olduğunun altını çizmişti. Şu ana kadar kat edilen yoldan memnun olan Fatih Hoca şimdi de Beşiktaş derbisinden üç puan almanın hesaplarına girdi.



SABIR VE DİSİPLİN



Fatih Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçında da Moskova'daki oyun anlayışını sahaya yansıtacaklarını söyledi. Moskova'daki zaferi hatırlatan Terim "Lokomotiv karşısında taktik disiplin ve sabırlı oyunumuz bize istediğimiz sonucu getirdi. Şimdi de çok benzer bir 90 dakika var önümüzde. Beşiktaş kazanmak için seyircisi önünde baskılı başlayacak. İyi alan kapatıp, bireysel hata yapmadan yavaş yavaş kontrolü ele alacağız. Önce savunma güvenliğini sağlayacağız ve fırsat kollayacağız. Taktik disiplin ve sabır şifremiz olacak" dedi.





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