Galatasaray'da sıfır kilometre seçim

Galatasaray'da seçim süreci, pandeminin yeni normalleriyle birlikte tekrar başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, dün 4.5 saat süren toplantının ardından genel kurulun 19 Haziran'da yapılmasına karar verdi.



Yönetimin açıklamasında, ilk toplantının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu. Ayrıca duyuruda, "yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla" ifadesi dikkat çekti.



Bu kararın ardından mevcut 4 adayla birlikte başka isimler de başkan adayı olabilecek. Ve hepsi, en geç 28 Mayıs 18.00'e kadar kurullardaki 44 ismi ve adaylıklarını öneren en az 100 üyenin imzasını Divan Kurulu başkanlığına teslim edecek.



Tüzüğe göre mayıs ayının ikinci yarısında yapılması gereken genel kurul toplantısı, zorunluluk nedeniyle hazirana ertelendi. Yönetim, 12 Haziran yerine, ilk cumartesi olan 5 Haziran'ı, adaylık sürecinden dolayı tercih etmedi. Eğer Cim-Bom 5-12 Haziran kararı alsa, adaylar listelerini en geç iki gün sonra teslim etmeleri gerekecek, bu da büyük tartışmalara neden olabilecekti.



