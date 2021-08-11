Galatasaray'da "Shakhtar Donetsk" modeli!

Yeni bir yapılanmanın adımlarını atan Galatasaray'da Shakhtar Donetsk'in yıllardır başarıyla sürdürdüğü sistem örnek alınıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 'Shakhtar Donetsk' modeli!
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11 Ağustos 2021 08:25
Yeniden yapılanan Galatasaray bu sezon transferde, Shakhtar Donetsk'in yıllarca başarıyla uyguladığı ve çok büyük paralar kazandığı sisteme geçti. Buna göre sarı-kırmızılılarda transfer edilecek futbolcunun genç olması ve yıllık ücretinin düşük tutulması ana kriterler olarak belirlendi.

Bu çerçevede de potansiyeli yüksek oyuncuların bonservisleri için yüksek meblağlar gözden çıkarıldı. Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro, Alexandru Cicaldau için Universitatea Craiova'ya 6.5 milyon euro verecek olan Cim-Bom, Berkan Kutlu için Alanya'ya 3.5, Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 1.5 milyon ve Sasha Boey için de Rennes'e 1 milyon euro ödemeyi kabul etti. Bu 5 futbolcunun da ortak noktası genç olmaları ve maaşlarının düşük tutulması. Bu tarz genç ve maaşı düşük isimlerin satılırken de elden kolay çıkarılacağı planlandı.

Üstelik ödenecek yüklü bonservis bedellerinin peşin yerine uzun vadeye yayılması önemli bir strateji olarak hayata geçirildi. Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar bu futbolcuların yanı sıra Annholt (30), Aytaç (28) ve Alpaslan (28) gibi bonservisi elinde olan isimlerin transferlerini de gerçekleştirdi.


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