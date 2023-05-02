Galatasaray'da sezon sonu o isimle yollar ayrılacak

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray'da Sam Adekugbe'nin derbi performansı beğenilmedi. Hatayspor'dan kiralanan Kanadalı oyuncu hakkında son karar verildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sezon sonu o isimle yollar ayrılacak
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02 Mayıs 2023 10:35
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a 3-1 kaybederek moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da gözler gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçına çevrildi. Performansını beğenmediği isimler üzerinde değişikliğe gitmesi beklenen teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de en az iki ismi değiştirmesi bekleniyor.

Derbide ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığına uğratan Sam Adekugbe'yi yedeğe çekmeği düşünen Buruk'un Leo Dubois'i o bölgede kullanacağı konuşuluyor. Ayrıca yabancı sınırından dolayı da hücum hattında forma giyen Rashica ve Mertens'ten birinin yerine Türk bir oyuncuyu dahil etmek isteyen tecrübeli hocanın Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu'yu deneyeceği öğrenildi.

ADEKUGBE YOLCU

Devre arasında ligden çekilen Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe'nin hücumdaki etkisizliğini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın Kanadalı sol bekin bonservisini almayacağı iddia ediliyor. O bölgede yeni bir transfer yapmayı düşünen Sarı-kırmızılıların sezon sonunda resmi adımları atacağı belirtildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Adekugbe, 1 asist yaptı. 

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