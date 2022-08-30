Galatasaray'da ses var, görüntü yok!

İlk dört haftada 2 gol atma başarısı gösteren G.Saray, hücum verimliliği konusunda sıkıntı çekiyor.Comparisonator verilerine göre; Cim-Bom'un bu sezonki ilk 4 maçı ile geçtiğimiz sezonun ilk 4 karşılaşmasının istatistiklerini karşılaştırdık. Bu sezon, 4 maçta 34 şut pası yapan Sarı-Kırmızılılar, rakip kaleye 61 şut gönderdi. Bu şutların 22'si isabetli oldu. Aslan, 3 de kafa şutu attı. G.Saray, geçtiğimiz sezonun ilk dört haftasında ise 8 gol atmıştı. Bu süreçte 25 şut pası veren Cim-Bom, çektiği 48 şutun 22'sinde isabet sağlamıştı. Aslan'ın ilk 4 haftada sadece 1 kafa şutu vardı.G.Saray, bu sezon 4 müsabakada 171 kez ceza sahasında topla buluştu. Seferovic 24, Kerem 17, Yunus 16, Oliveira 15, Van Aanholt ise 14 kez ceza sahasında topla buluştu. 210 kez atak aksiyonlarında bulunan Cim-Bom, bunların 85'inde başarılı oldu. Sarı-Kırmızılılar, 4 maçta 100 dribling yaptı. Galatasaray, üçüncü bölgede ise 513 başarı pas yaptı.