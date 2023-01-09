Galatasaray'da Sergio Oliveira resitali

Galatasaray'da Sergio Oliveira, 32. dakikada derbinin kilidini açan isim oldu.Galatasaray'ın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu, arka direkte dar açıda olmasına rağmen şık bir vuruşla ağlara gönderen Portekizli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.Oliveira attığı golün dışında orta sahada adeta maestro gibiydi. Hep doğru pasları atan 30 yaşındaki yıldız, 77 dakika derbide görev yaptı.Yüzde 75 pas isabeti, 2 isabetli şut, 2 şut pası ve 3 top kapmayla oynayan Oliveira, son bölümlerde yerini Midtsjö'ye bıraktı.Maçın ardından konuşan Portekizli futbolcu, "Yalnızca üç puan aldık, fakat önemli bir maçtı tabii ki. Çok iyi oynadık, daha iyi olan taraftık. Yedi maç üst üste kazandığımız için gurur duyuyoruz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda gereken şey bu" dedi.