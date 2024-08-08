Galatasaray'da Sergio Oliveira kalmak istiyor

Galatasaray'da gönderilecekler arasında yer alan Sergio Oliveira için gelen teklifler değerlendiriliyor. Ancak Portekizli futbolcunun tercihi, kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte sürdürmek.
İKNA EDİLMESİ BEKLENİYOR
32 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler değerlendirme altına alınırken, Oliveira'nın ikna edilmesi bekleniyor.
KALMAK İSTİYOR
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, kontratının sonuna kadar Cim Bom'da kalmak istiyor.
İKNA EDİLMESİ BEKLENİYOR
32 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler değerlendirme altına alınırken, Oliveira'nın ikna edilmesi bekleniyor.
KALMAK İSTİYOR
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, kontratının sonuna kadar Cim Bom'da kalmak istiyor.