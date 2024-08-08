Galatasaray'da Sergio Oliveira kalmak istiyor

Galatasaray'da gözden çıkartılan Sergio Oliveira, kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte sürdürmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sergio Oliveira kalmak istiyor
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08 Ağustos 2024 11:26
Galatasaray'da gönderilecekler arasında yer alan Sergio Oliveira için gelen teklifler değerlendiriliyor. Ancak Portekizli futbolcunun tercihi, kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte sürdürmek.

İKNA EDİLMESİ BEKLENİYOR

32 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler değerlendirme altına alınırken, Oliveira'nın ikna edilmesi bekleniyor.

KALMAK İSTİYOR

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, kontratının sonuna kadar Cim Bom'da kalmak istiyor.  

 

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