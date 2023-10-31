Galatasaray'da Sergio Oliveira bir adım öne geçti

Çaykur Rizespor deplasmanında elde edilen galibiyette Galatasaray'ın golünü atan Sergio Oliveira, 8 numarada forma giyecek isim olma yarışında avantaj elde etti.
Galatasaray'da 8 numaralı pozisyonda Ndombele'nin güven vermemesi, geçen sezon bu bölgede iyi iş çıkaran ve son olarak Rize'deki galibiyet golünü atan Sergio Oliveira'yı tekrar bir adım öne geçirdi.
Okan Buruk, Torreira'ya partner olarak Oliveira, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay arasında bir tercih yapacak. Ndombele ise yolcu listesine eklendi.
Galatasaray'da 8 numaralı pozisyonda Ndombele'nin güven vermemesi, geçen sezon bu bölgede iyi iş çıkaran ve son olarak Rize'deki galibiyet golünü atan Sergio Oliveira'yı tekrar bir adım öne geçirdi.
Okan Buruk, Torreira'ya partner olarak Oliveira, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay arasında bir tercih yapacak. Ndombele ise yolcu listesine eklendi.