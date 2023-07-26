Galatasaray'da Sergio Oliveira asistle başladı

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezondaki Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Sergio Oliveira, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris'e karşı oynanan mücadelede de performansıyla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sergio Oliveira asistle başladı
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26 Temmuz 2023 10:47
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sergio Oliviera, Zalgiris karşısında da kaldığı yerden devam etti.

Portekizli futbolcu, hücumda takımının ataklarını yönlendiren isim oldu. Zaman zaman rakip kaleyi yoklayan tecrübeli oyuncu, Edvinas Gertmonas'ı geçemedi.

75. dakikada Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu golde asisti yapan isim olan Sergio Oliveira, 90 dakika sahada kalırken Sarı-Kırmızılılar adına dikkat çeken isimlerden biriydi.  

 
 

 

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