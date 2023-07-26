Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sergio Oliviera, Zalgiris karşısında da kaldığı yerden devam etti.
Portekizli futbolcu, hücumda takımının ataklarını yönlendiren isim oldu. Zaman zaman rakip kaleyi yoklayan tecrübeli oyuncu, Edvinas Gertmonas'ı geçemedi.
75. dakikada Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu golde asisti yapan isim olan Sergio Oliveira, 90 dakika sahada kalırken Sarı-Kırmızılılar adına dikkat çeken isimlerden biriydi.
Portekizli futbolcu, hücumda takımının ataklarını yönlendiren isim oldu. Zaman zaman rakip kaleyi yoklayan tecrübeli oyuncu, Edvinas Gertmonas'ı geçemedi.
75. dakikada Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu golde asisti yapan isim olan Sergio Oliveira, 90 dakika sahada kalırken Sarı-Kırmızılılar adına dikkat çeken isimlerden biriydi.