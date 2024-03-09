Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi

'da kadro dışı kalan, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.Portekizli yıldız, Okan Buruk'un yer aldığı kazanan takımda görev aldı.Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira için Erden Timursözlerini kullandı.31 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk ile tartışması nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almamıştı. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından Oliveira'nın kadro dışı kalıp kalmadığı yönünde gelen soruya,cevabını vermişti.Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Oliveira, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.