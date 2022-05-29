Galatasaray'da Sensibile'nin ayrılma niyeti yok!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın göreve getirdiği Pasquale Sensibile'nin seçim kararı alınmasıyla geleceği merak konusu oldu. Deneyimli futbol adamının sarı kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sensibile'nin ayrılma niyeti yok!
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29 Mayıs 2022 12:16
Burak Elmas'ın göreve getirdiği Pasquale Sensibile, sarı kırmızılılarda kalmak istiyor.

Seçim kararı alınmasıyla birlikte Pasquale Sensibile'nin geleceği belirsiz hale gelirken İtalyan basını, Sensibile'nin herhangi bir sorun yaşamadığını yazdı.

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirilen Sensibile'nin 2024 kadar sözleşmesi olduğunu belirten Di Marzio, kendisinin şu anda aktif olarak görev almasa da İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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