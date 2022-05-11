Galatasaray'da Sensibile'den İtalya çıkarması!

11 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul sonrası görevden ayrılmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi buna rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.



PASQUALE SENSIBILE İTALYA'YA UÇTU



Kadrosunun daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Galatasaray'da Sportif Direktör görevini yürüten Pasquale Sensibile transfer için İtalya'ya uçtu. Takvim'in bir haberine göre, Sensibile'nin Serie A takımlarıyla Galatasaray için görüşmeler yapacağı ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERİYOR



Haberde, Sensibile'nin Inter'in yıldızı Matias Vecino ve menajeriyle görüşeceği iddia edildi. Uruguaylı yıldızın Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Vecino'nun piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.



BU SEZON 27 MAÇTA GÖREV YAPTI



Merkez orta sahada görev yapan Vecino, Galatasaray'ın sıkıntılar yaşadığı mevki için ideal bir oyuncu olarak görülüyor. Deneyimli oyuncu bu sezon 27 maçta 1 gol katkısı yaptı.





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