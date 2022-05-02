Galatasaray'da Semih Kaya taraftarı çıldırttı!

Galatasaray sahasında Sivasspor'a 3-2 yenilirken tribünler bir kez daha isyan bayrağını açtı. Sarı Kırmızılılar oynadığı futbolla büyük eleştiri alırken, tribünlerin en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi Semih Kaya oldu.



Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak boşa çıkan tecrübeli stoperin Galatasaray'a geri dönüşü büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Semih Kaya'nın Sarı-Kırmızılılar'a maliyeti 4 milyon lira oldu.



Sezonun ikinci yarısında sadece 2 maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu performansıyla adeta saç baş yoldurdu. 30. haftadaki Gaziantep deplasmanında sağ bek oynayan Semih Kaya alınan 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlularından biri oldu.



Dün de Marcao'nun yokluğunda savunmanın ortasında görev yapan Semih Kaya yine çok kötü bir maç çıkardı. Yatabare'nin attığı golde büyük bir zamanlama hatası yapan tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca çok yetersiz kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ