Galatasaray'da Selçuk İnan ve Necati Ateş'e görev değişikliği

Süper Lig'de ilk yarıyı kabus gibi tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendikten sonra teknik ekipte de değişikliğe gitme kararı aldı.



Hürriyet'in haberine göre Burak Elmas ve Fatih Terim'in yaptığı kritik toplantıdan karşılıklı güven anlaşması çıkarken teknik ekipte bazı değişikliklerin yapılacağı aktarıldı. Sezon başından bu yana yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Selçuk İnan ve Necati Ateş'in Florya'da daha arka planda farklı görev alacağı belirtilirken Terim'in ekibine 2 farklı yardımcı hoca getirileceği öne sürüldü.



Fatih Terim'in 6 maçlık cezası süresince takımın başında kulübede takımı idare eden Necati Ateş ve Selçuk İnan, bazı maçların ardından taraftarlar tarafından eleştirilmişti.



Öte yandan alınan bilgilere göre sarı kırmızılı kulüpte yakın zamanda görev almaya başlayan Prof.Dr. Bülent Bayraktar'ın da görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.





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