Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic'e 9 numaralı forma teslim edilmişti. Hazırlık maçlarında gol atıp asist yapan Seferovic, Süper Lig 'e ise kötü başladı.



Boş geçtiği 4 haftanın ardından kulübeye çekilen İsviçreli forvet bir anda üçüncü tercih konumuna düştü. Forma rekabetinde Gomis ve İcardi'nin gerisinde kalan Seferovic'in morali oldukça bozuldu.



DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR



Galatasaray'a kiralık gelen deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için en az 16 maçta daha 45'er dakika süre alması gerek. Bu ihtimali düşük gören Seferovic, devre arasında takımdan ayrılabilir.





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