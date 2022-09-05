Galatasaray'da Seferovic'e kesik!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ederken, Okan Buruk'tan 11'de sürpriz bir karar geldi.
Genç teknik adam, ligde şu ana kadar geride kalan 4 maçı boş geçen Haris Seferovic'i yedek kulübesine çekti. Okan Buruk, Seferovic yerine en uçta takımın ligdeki 2 golünü atan Bafetimbi Gomis'e forma verdi.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:
Genç teknik adam, ligde şu ana kadar geride kalan 4 maçı boş geçen Haris Seferovic'i yedek kulübesine çekti. Okan Buruk, Seferovic yerine en uçta takımın ligdeki 2 golünü atan Bafetimbi Gomis'e forma verdi.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ