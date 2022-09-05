Galatasaray'da Seferovic'e kesik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşılaşmasında Haris Seferovic'i yedek kulübesine çekti. Genç teknik adam, Seferovic yerine 11'de Bafetimbi Gomis'i tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Seferovic'e kesik!
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05 Eylül 2022 19:41
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ederken, Okan Buruk'tan 11'de sürpriz bir karar geldi.

Genç teknik adam, ligde şu ana kadar geride kalan 4 maçı boş geçen Haris Seferovic'i yedek kulübesine çekti. Okan Buruk, Seferovic yerine en uçta takımın ligdeki 2 golünü atan Bafetimbi Gomis'e forma verdi.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:




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