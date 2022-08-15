Galatasaray'da Seferovic bekleneni veremedi!

G.Saray'ın yeni transferi Haris Seferovic ilk iki maçta sınıfta kaldı. İki maçta da ilk 11'de forma giyen futbolcu, pozisyona girmekte zorlanırken girdiğinde de son vuruşları yapmakta etkisiz kaldı. Antalya maçında gol atan Gomis de Giresun karşısında etkisizdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Seferovic bekleneni veremedi!
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15 Ağustos 2022 10:04
Galatasaray'ın sahasında Giresunspor'a 1-0 kaybettiği maçta birçok isim eleştiri aldı.

Bunların başında da yeni transfer Haris Seferovic'ti. Sarı Kırmızılıların İsviçreli golcüsü etkisiz oynuyla dikkat çekti.

Haris Seferovic ilk iki maçta da sınıfta kaldı. İki maçta da 11'de başlayan futbolcu, pozisyona girmekte zorlanırken girdiğinde de son vuruşları yapmakta etkisiz kaldı.

Antalya maçında gol atan Gomis de Giresun karşısında etkisizdi. 

 
 

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