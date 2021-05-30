Galatasaray'da seçime doğru: Yeni üyeler oy kullanacak

Galatasaray'da 6 başkan adayının yarışacağı 19 Haziran'daki seçim öncesi, Sarı-Kırmızılı camia, son 2 yılda kulübe üye olan 800 kişinin oy kullanıp kullanamayacağını tartışıyor.



Yeni üyelik koşullarını açıklayan tüzüğün 11. maddesinin 6. fıkrasının sonunda, "Sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak genel kurulun denetimine sunulur" ifadesi yer alıyor.



Koronavirüs salgını nedeniyle G.Saray'da son 2 yılda mali genel kurul yapılamadığı için "genel kurulun denetimine sunulur" maddesi kafa karışıklığı yaratıyor. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; süreç şu şekilde işliyor:



DERNEKLER MASASI'NA İŞLENDİ



Üyelik başvuru sürecinde, başvuru yapan kişilerin listesi, 31 Ağustos tarihinin akabinde askıya çıkıyor. Yapılan itirazları Sicil Kurulu değerlendiriyor. Bu, 1 Ekim'de sonlandı. Devamında Yönetim Kurulu onayladıktan sonra, bu kişiler, giriş ve yıllık ödentilerini yatırmalarını takiben kulübe üye oluyor, Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine ve Dernekler Masası'nın bilgi sistemine işleniyorlar.



SEÇİM GÜNÜ İTİRAZ EDİLMİYOR



1 Mart'ta hazirun listesi yayınlanıyor ve 1 hafta askıya çıkıyor. Böylece o yıla ait yapılacak genel kurullara katılma hakkına sahip kişlerin listesi kesinleşiyor. Aidatlarını yatıran ve haklarında herhangi bir disiplin soruşturması bulunmayan 800 yeni üye 19 Haziran'daki seçimde oy verme hakkına sahip.



Herhangi bir üyenin, seçim günü, yeni üyelerin durumu hakkında önerge verip itiraz yapma şansı bulunmuyor. Çünkü tüzüğün 27. maddesinde, "Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz" ifadesi kulladığı için "genel kurulun denetimine sunulur" maddesi kafa karışıklığı yaratıyor.



