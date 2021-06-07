Galatasaray'da seçim tehlikeye girdi

Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçim tehlikeye girdi. Sarı-kırmızılı kulüpte bazı üyeler, mali genel kurul yapılmadan seçime gidilmesini mahkemeye taşıma kararı aldı. Yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçildiği öğrenildi. Böylece seçimden önce pandemi nedeniyle yapılmayan iki mali kongrenin öncelikle yapılması, ardından da seçime gidilmesi istenecek.



Ayrıca seçimde sonuçların istedikleri gibi olmaması durumunda bazı adayların da bu konuyu işleyeceği öğrenildi. Seçim sonuçlarına itiraz edileceği ve mali kongre yapılmadan sandığa gidilmesinin tüzüğüne göre mümkün olmadığının altı çizilecek.



Diğer taraftan tartışılan diğer olay da, Mustafa Cengiz döneminde son iki yılda kulübe üye yapılan kişilerin durumları... Mali kongrelerin yapılmadığı ve yeni üyelerin durumunun bu nedenle karmaşa yarattığı bildirildi.



Bu 800 kişinin oy kulllanamayacağı tezi savunulurken, seçim sonuçlarına göre bu durumun da mahkeme taşınacağı öğrenildi. Başkan adayları bu konuda sessiz kalmayı tercih ederken, seçim sonuçlarının bu 800 kişinin durumunu yeniden gündeme gelmesine sebep olacağı belirtildi.



RENK SEÇİMİ BUGÜN OLACAK



Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylar bugün renk seçimine katılacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak kura 18.00'de başlayacak. Işın Çelebi'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir renklerini belirleyecek.



