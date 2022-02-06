Galatasaray'da 'seçim' polemiği

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 7 aydır görevinin başında olmasına rağmen şimdiden "olağanüstü genel kurul" çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik bu seçim konusu, sarı-kırmızılı camiada yüksek dille konuşulmaya başladı.



Galatasaray Divan Kurulu'nun cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılan şubat ayı toplantısında kürsüye çıkan Taner Aşkın, Başkan Burak Elmas'ı aradığını ve "28'e 1'i uygulayın" dediğini anlattı. Tüzüğün 28. maddesinin ilk fıkrasında yönetim kurulu kararıyla yapılacak olağanüstü genel kuruldan söz eden Aşkın, "Biz başkan aramıyoruz. Sadece güven tazelemenizi istiyoruz. Bu bir yol arızasıdır. Galatasaray 4 lastikle yola devam etmeli. Kan kaybediyoruz. Bu durum kimseye yaramıyor. Bu kararı bir düşünün" ifadesini kullandı.



Kürsüde söz alan Başkan Elmas'ın kongredeki rakibi Metin Öztürk de, "7 ayda geldiğimiz nokta; 3 yıllığına gelen Fatih hocamız 7. ayda kovuldu, maliyet azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon euro harcandı. Tutmayınca da kümede kalmak için tornistan yapıldı. Sahada sıfır, Masada sıfır, Kasada sıfırız. Daha kızım üye olamadı, inşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" yorumunu yaptı.

Son bölümde söz alan Başkan Burak Elmas da Öztürk'ün söz vermesine rağmen anlaştığı sponsorları kulübe getirmemesini hatırlattı ve Metin Öztürk'ün bir çalışanla girdiği diyaloğu anlattı.



Altyapının başına gelen Emir Kıvırcık'ı başarılar dilemek için arayıp, 'Yakında seçim var. Sen orada kalacaksın' diye konuştuğunu dile getiren Burak Elmas, bu durumu eleştirdi.



Galatasaray Başkanı'nın ardından tekrar söz alan Öztürk, "Sayın Burak Elmas kendi başarısızlıklarına bizi alet etmesin. Ben 7 ayda bu kadar sözünden uzak, dağılan bir yönetim görmedim. Emir Kıvırcık benim çocukluk arkadaşım. Aramızdaki özel bir konuşmayı başkana yetiştirmiş olabilir. Övünerek söylüyorum, ibra etmediğim tek bir başkan yok. Söz veriyorum, merak etmeyin bir oy da benden. Ben de sizi ibra edeceğim" diyerek konuşmasını tamamladı.





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