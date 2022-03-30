Galatasaray'da seçim nabzı
Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas ve yönetimi genel kurulda idari yönden ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi öne çıkan başkan adaylarında son durum...
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30 Mart 2022 07:57
Galatasaray
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AVRUPA'DAN FUTBOL
Barcelona'dan Raphinha için 50 milyon euro!
İşte Erling Haaland'ın istediği yıllık ücret!
PSG'den Dybala ve Dembele için yakın takip
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