Galatasaray'da seçim iptal!

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan kongre iptal oldu.



İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.



ELMAS VE EKİBİ TOPLANIYOR



Şimdi tüm gözler, Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin vereceği karara çevrildi. Elmas ve ekibi, önümüzdeki saatlerde Nef Stadı'nda olağanüstü toplanacak.



"SÖYLEYECEĞİMİZ ÇOK ŞEY OLACAK"



Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, ekibiyle birlikte toplantı halinde. Hamamcıoğlu, "Söyleyeceğimiz çok şey olacak!" dedi.



LİSE BAHÇESİNDE EYLEM!



İstinaf Mahkemesi'nin Galatasaray'ın yapılacak seçimine tedbir kararı koymasının ardından sarı kırmızılı kulübün üyeleri, cumartesi günü sabah saatlerinde Galatasaray Lisesi'nde toplanmaya hazırlanıyor.



EN ERKEN 3 HAFTA SONRA SEÇİM



Seçimin iptal olmasının ardından Galatasaray'da yeniden bir seçim takvimi açıklanacak. En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek.



ELMAS ADAY OLABİLİYOR



Mevcut başkan Burak Elmas, yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek.









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