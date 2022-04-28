Galatasaray'da seçim ile ilgili sıcak gelişme!

Galatasaray'da seçime iki gün kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Sarı-kırmızılılarda Fırat Develioğlu'nun seçim iptali için bir üst mahkemeye başvurduğu ve istinaf mahkemesinin seçimi iptal ettiği haberleri öne sürüldü. Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre, istinaf mahkemesinden henüz seçim iptaliyle ilgili kulübe resmi bir kararın gelmediği belirtildi.



Galatasaray'da istinaf mahkemesi seçim ile ilgili bir durdurma ya da iptal kararı almazsa seçim 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.



Sarı-kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlık için yarışacak.



BURAK ELMAS'TAN DAVA



Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas, 9 yönetici ile birlikte geçtiğimiz günlerde idari ibrasızlık kararının kaldırılması için dava açmıştı.



26 Nisan Salı günü konuya ilişkin açıklama yapan Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan'daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.









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