Galatasaray'da seçim için flaş gelişme: Özbek aday oluyor!

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor; Daha önce aday olmayacağını açıklayan eski başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiadan gelen baskılar sonucunda kararını değiştirdi ve başkan adayı olmaya karar verdi.



Dursun Özbek'in adaylık sürecinde sürpriz bir gelişme de yaşandı ve başkan adayı Metin Öztürk, Özbek ile birleşme kararı aldı. Özbek'in listesinden seçime girecek olan Metin Öztürk, son anda büyük bir sürpriz yaşanmaz ise aldığı bu kararı çarşamba günü kamuoyuyla paylaşacak.



Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine alarak seçime girecek olan Dursun Özbek'in listesinde iki büyük sürpriz isim daha yer alıyor.



Burak Elmas döneminde Galatasaray Basketbol Şubesi'ne yaptığı destek ile dikkatleri üzerine çeken Erden Timur'u ikna eden Özbek, camianın önemli isimlerinden Cemal Özgörköy'i de listesine dahil etti.



Çarşamba günü, başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak olan Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini ise cuma günü Galatasaray Divan Kurulu'na sunacak.



HAMAMCIOĞLU BİRLEŞMEYİ REDDETTİ



Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine dahil eden Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na da "tek çatı" altında toplanma teklifini bir kez daha yineledi. Özbek'in teklifini reddeden Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı camianın etkili isimlerinden Adnan Öztürk'ü listesine dahil etmek istedi ancak Öztürk'ten istediği cevabı alamadı.



Özbek ve Hamamcıoğlu'nun listesine girmeyeceğini açıklayan Adnan Öztürk, "Hiçbir aday ile birlikte hareket etmeyeceğim. Bu seçim olsa bile, Eylül de bir daha seçime gidilecek" ifadelerini kullandı.





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