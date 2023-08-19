Galatasaray stoper transferi için de büyük uğraş veriyor. Yıldız isimlerle kadrosuna güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Cimbom, İngiltere Ligi'nin köklü kulüplerinden Leeds United'ta forma giyen Hollandalı stoper Pascal Struijk ile yakından ilgileniyor.
NELSSON TAKTİĞİ UYGULANIYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın transferde stoper havuzunda yer alan Struijk için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.
Galatasaray, tıpkı Victor Nelsson transferinde olduğu gibi potansiyeli yüksek olan oyuncuyu kadrosuna katarak ileride yüksek bedellerle elinden çıkarmayı planlıyor.
PASCAL STRUIJK KİMDİR?
2020 yılından beri Leeds United'ta forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper, 85 kez Premier Lig'de forma giydi. Kariyerinde 144 maça çıkan genç oyuncu 14 gol atarken 5 de asist yaptı. Temaslı oyunu seven ve fizik gücü ile dikkat çeken Struijk, sol bek ve ön libero bölgelerinde görev alabiliyor.
Cimbom, İngiltere Ligi'nin köklü kulüplerinden Leeds United'ta forma giyen Hollandalı stoper Pascal Struijk ile yakından ilgileniyor.
NELSSON TAKTİĞİ UYGULANIYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın transferde stoper havuzunda yer alan Struijk için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.
Galatasaray, tıpkı Victor Nelsson transferinde olduğu gibi potansiyeli yüksek olan oyuncuyu kadrosuna katarak ileride yüksek bedellerle elinden çıkarmayı planlıyor.
PASCAL STRUIJK KİMDİR?
2020 yılından beri Leeds United'ta forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper, 85 kez Premier Lig'de forma giydi. Kariyerinde 144 maça çıkan genç oyuncu 14 gol atarken 5 de asist yaptı. Temaslı oyunu seven ve fizik gücü ile dikkat çeken Struijk, sol bek ve ön libero bölgelerinde görev alabiliyor.