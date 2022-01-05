Galatasaray'da savunma hattı çöktü

Galatasaray sakat ve cezalı oyuncuların ardından Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcular nedeniyle 2. yarının ilk sınavı olan Giresunspor maçına bir hayli eksik çıkacak. Marcao'nun cezalı, Christian Luyindama'nın sakat, Alpaslan Öztürk'ün de Covid-19'a yakalanmasının ardından sarı kırmızılı takımda defans hattında büyük bir sıkıntı ortaya çıktı.



FATiH TERİM'DEN YAKIN İLGİ



Giresunspor maçında Fatih Terim'in, Victor Nelsson'un yanında 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Bu yaşanan gelişmeler üzerine Terim salı sabahki çalışmada da Işık Kaan Arslan ile yakından ilgilendi.



Sarı-kırmızılılarda ayrıca Afrika Kupası'ndaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed ile testleri pozitif çıkan Patrick Van Aanholt, kaleci Fatih Öztürk ve kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu hafta sonunda görev alamayacak.



GÖZLER HALiL VE IŞIK KAAN'DA



Giresun maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da salı günü yapılan idmanda idmanda gözler Halil Dervişoğlu ile Işık Kaan Arslan'daydı. Savunmadaki eksiklerin çokluğu nedeniyle bu hafta şans bulması beklenen Işık ile Diagne ve Muhammed'in yokluğunda takımın gol umudu olacak Halil'in performansı teknik heyetten alkış aldı.







