Galatasaray'da savunma çöktü

Geçen sezon 56 maçta 55 gol yiyen Galatasaray, bu sezon ise 36 karşılaşmada kalesinde 54 gol gördü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunma çöktü
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15 Şubat 2025 11:20
Son güncelleme 15 Şubat 2025 11:21
Galatasaray savunması son haftalarda çok kötü performans sergiliyor.

Sarı-Kırmızılılar sezon başından beri kalesini savunamıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın 3 yıllık savunma performansı dikkat çekici.

2022-2023 sezonunda 41 maçta 32 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon ise 56 karşılaşmada kalesinde 55 gol gördü. Bu sezon ise henüz 36 maç oynamasına rağmen 54 gol yedi.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta kalesinde 20 gol gördü. Aslan, toplamda maç başına 1.5 gol yerken, Avrupa'da ise kalesinde 2.22 gol görüyor. Cimbom'un stoperlerinin formsuzluğu ve Muslera'nın geçtiğimiz sezonlara göre kötü performans göstermesi bu tablonun oluşmasında ana faktörlerden. 

 

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