Galatasaray'da sarı alarm!

Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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Galatasaray'da sarı alarm!
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16 Aralık 2024 10:04
Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai derbide sarı kart görmeleri durumda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik var

Sakatlığı devam eden Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. 

 
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