Galatasaray'da şapkadan çıkan tavşan: Kaan Ayhan

Galatasaray'ın Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan performansıyla alkış topluyor.
Sezon başı planlarında stoper alternatifleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu son maçlarda 6 numarada Torreira'nın yanında 6 numarada gösterdiği etkili oyunla Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.
Yıldız futbolcunun önümüzdeki maçlarda da Torreira'nın partneri olması bekleniyor.
Sezon başı planlarında stoper alternatifleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu son maçlarda 6 numarada Torreira'nın yanında 6 numarada gösterdiği etkili oyunla Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.
Yıldız futbolcunun önümüzdeki maçlarda da Torreira'nın partneri olması bekleniyor.