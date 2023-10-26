29 Ekim

Galatasaray'da şapkadan çıkan tavşan: Kaan Ayhan

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada tercih ettiği Kaan Ayhan performansıyla alkış topladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şapkadan çıkan tavşan: Kaan Ayhan
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26 Ekim 2023 12:57
Galatasaray'ın Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan performansıyla alkış topluyor.

Sezon başı planlarında stoper alternatifleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu son maçlarda 6 numarada Torreira'nın yanında 6 numarada gösterdiği etkili oyunla Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki maçlarda da Torreira'nın partneri olması bekleniyor. 

 
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