Galatasaray'da santrfor arayışı: Şampiyonlar Ligi öncesi golcü krizi

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci, yerini transfer heyecanına bıraktı. Sarı-kırmızılıların sezonu açmasına az bir süre kala özellikle santrfor pozisyonunda sıkıntı yaşanıyor.
Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; An itibarıyla Galatasaray'da santrfor kalmadı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu uzakta belirmişken edişe yaratıyor.
Taraftarlar ve camia ikinci bir Östersunds faciası yaşamamak adına, yapılacak santrfor transferlerini bekliyor. Cimbom'un gündeminde son derece önemli isimler var. Okan Buruk'un elinde santrforda oynatabileceği Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor.
Zaniolo'ya teklifler gelirken Barış Alper ise skor yönünden seviyede değil.
CİMBOM'UN FORVET GÜNDEMİ
Aubameyang: Okan Buruk'un onay verdiği Gabonlu yıldız ile görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Chelsea'nin bu oyuncuyu serbest bırakması bekleniyor.
Dembele: Bu transferde son viraja girildi. Lyon'dan ayrılan Fransız golcü, kendisine sunulan teklifi beğendi. Dolgun maaş artı imza parası öğrenildi.
Zapata: 32 yaşındaki golcünün transferi alternatifler arasında. Atalanta'nın tavrı da belirleyici olacak. Öncelik değil ancak istenen bir isim.
Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; An itibarıyla Galatasaray'da santrfor kalmadı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu uzakta belirmişken edişe yaratıyor.
Taraftarlar ve camia ikinci bir Östersunds faciası yaşamamak adına, yapılacak santrfor transferlerini bekliyor. Cimbom'un gündeminde son derece önemli isimler var. Okan Buruk'un elinde santrforda oynatabileceği Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor.
Zaniolo'ya teklifler gelirken Barış Alper ise skor yönünden seviyede değil.
CİMBOM'UN FORVET GÜNDEMİ
Aubameyang: Okan Buruk'un onay verdiği Gabonlu yıldız ile görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Chelsea'nin bu oyuncuyu serbest bırakması bekleniyor.
Dembele: Bu transferde son viraja girildi. Lyon'dan ayrılan Fransız golcü, kendisine sunulan teklifi beğendi. Dolgun maaş artı imza parası öğrenildi.
Zapata: 32 yaşındaki golcünün transferi alternatifler arasında. Atalanta'nın tavrı da belirleyici olacak. Öncelik değil ancak istenen bir isim.