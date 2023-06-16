Galatasaray'da santrfor arayışı: Şampiyonlar Ligi öncesi golcü krizi

Galatasaray'ın forveti kalmadı, akıllara facia eşleşme var. Sezonun ilk resmi maçı 25 Temmuz'da ama elde santrfor yok. Transfer çalışmaları sürse de camiada Şampiyonlar Ligi fırsatının tepilmesi endişesi hakim.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da santrfor arayışı: Şampiyonlar Ligi öncesi golcü krizi
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16 Haziran 2023 08:40
Son güncelleme 16 Haziran 2023 08:56
Galatasaray'da şampiyonluk sevinci, yerini transfer heyecanına bıraktı. Sarı-kırmızılıların sezonu açmasına az bir süre kala özellikle santrfor pozisyonunda sıkıntı yaşanıyor.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; An itibarıyla Galatasaray'da santrfor kalmadı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu uzakta belirmişken edişe yaratıyor.

Taraftarlar ve camia ikinci bir Östersunds faciası yaşamamak adına, yapılacak santrfor transferlerini bekliyor. Cimbom'un gündeminde son derece önemli isimler var. Okan Buruk'un elinde santrforda oynatabileceği Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor.

Zaniolo'ya teklifler gelirken Barış Alper ise skor yönünden seviyede değil.

CİMBOM'UN FORVET GÜNDEMİ

Aubameyang: Okan Buruk'un onay verdiği Gabonlu yıldız ile görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Chelsea'nin bu oyuncuyu serbest bırakması bekleniyor.

Dembele: Bu transferde son viraja girildi. Lyon'dan ayrılan Fransız golcü, kendisine sunulan teklifi beğendi. Dolgun maaş artı imza parası öğrenildi.

Zapata: 32 yaşındaki golcünün transferi alternatifler arasında. Atalanta'nın tavrı da belirleyici olacak. Öncelik değil ancak istenen bir isim. 

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