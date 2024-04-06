Galatasaray'da Şanlıurfa planı hazır!

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı alması, Galatasaray yönetiminin maç için belirlediği planda herhangi bir değişiklik yapmasına sebep olmadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Şanlıurfa planı hazır!
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06 Nisan 2024 09:52
Pazar günü oynanması planlanan Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı alması, Galatasaray yönetiminin maç için belirlediği planda herhangi bir değişiklik yapmasına sebep olmadı.

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray yönetimi, oyunculardan daha önce belirlenen plana uymalarını isterken, kararlaştırılan primin de takıma dağıtılacağı açıklandı.

İşte Galatasaray'ın Şanlıurfa'daki yol haritası;

-Şanlıurfa'ya tüm futbolcular götürülecek. Yönetim tam kadro olarak orada olacak.
-Şanlıurfa'daki depremzedelerle ilgili organizasyonlar düzenlenecek.
-Maçtan önce ve sonra, biri cumhuriyetin 100. yılı diğeri de Süper Kupa şampiyonluğuna yönelik tişört giyilecek.
-Rakipten ya da tribünlerden gelmesi olası provokasyonlara yanıt verilmeyecek.
-Yönetim daha önce belirlenen şampiyonluk primini futbolculara dağıtılacak.



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