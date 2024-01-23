Geçen sezon Fenerbahçe'nin uzun süre önde götürdüğü, ardından Galatasaray'ın zirveyi devralıp kupayı kaldırana kadar bırakmadığı şampiyonluk yarışında çok kritik kırılma noktaları vardı.
Süper Lig'de geride kalan 21. hafta, Galatasaraylılar'a geçen sezonki işte bu kırılma noktalarından birini hatırlattı. 2022-2023 sezonunun 14. haftasında sahasında zayıf rakibi Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılırken, Galatasaray ise zor geçmesi beklenen Başakşehir deplasmanında 7-0 galip gelerek gövde gösterisi yapmıştı.
2 haftada denge değişti
Bir sonraki hafta Trabzon'a giden Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş, Galatasaray da sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 yenip ligde liderlik koltuğuna ezeli rakibinden devralmıştı. Fenerbahçe 15. haftadan itibaren sezonun kalan kısmında 2 kez Galatasaray'a ve 1 kez de Beşiktaş'a yenilmek dışında maç kaybetmedi. Cim Bom da kalan bölümünde 1 kez Konya'ya, 1 kez de Beşiktaş'a mağlup oldu ve mutlu sona ulaşmayı başardı.
Tam da kötüye giderken
2023-2024 sezonu da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken, 21. haftada Sarı-Lacivertliler'in evinde Samsunspor'a puan kaybetmesi, aynı gün Galatasaray'ın deplasmanda güçlü rakibi Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmesi, tam da işlerin kötü gitmeye başladığı dönemde Aslan'ı yeniden ümitlendirdi.
Bir kayıp daha olursa...
İlginç olan ise tıpkı geçen sezonki gibi Galatasaray'ın sıradaki maçının iç sahada İstanbulspor'la olması, Fenerbahçe'nin de ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir deplasmanına hazırlanması. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bu hafta yaşayacağı muhtemel bir puan kaybı halinde, psikolojik üstünlüğün yeniden kendilerine geçeceğini düşünüyor.
Süper Lig'de geride kalan 21. hafta, Galatasaraylılar'a geçen sezonki işte bu kırılma noktalarından birini hatırlattı. 2022-2023 sezonunun 14. haftasında sahasında zayıf rakibi Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılırken, Galatasaray ise zor geçmesi beklenen Başakşehir deplasmanında 7-0 galip gelerek gövde gösterisi yapmıştı.
2 haftada denge değişti
Bir sonraki hafta Trabzon'a giden Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş, Galatasaray da sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 yenip ligde liderlik koltuğuna ezeli rakibinden devralmıştı. Fenerbahçe 15. haftadan itibaren sezonun kalan kısmında 2 kez Galatasaray'a ve 1 kez de Beşiktaş'a yenilmek dışında maç kaybetmedi. Cim Bom da kalan bölümünde 1 kez Konya'ya, 1 kez de Beşiktaş'a mağlup oldu ve mutlu sona ulaşmayı başardı.
Tam da kötüye giderken
2023-2024 sezonu da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken, 21. haftada Sarı-Lacivertliler'in evinde Samsunspor'a puan kaybetmesi, aynı gün Galatasaray'ın deplasmanda güçlü rakibi Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmesi, tam da işlerin kötü gitmeye başladığı dönemde Aslan'ı yeniden ümitlendirdi.
Bir kayıp daha olursa...
İlginç olan ise tıpkı geçen sezonki gibi Galatasaray'ın sıradaki maçının iç sahada İstanbulspor'la olması, Fenerbahçe'nin de ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir deplasmanına hazırlanması. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bu hafta yaşayacağı muhtemel bir puan kaybı halinde, psikolojik üstünlüğün yeniden kendilerine geçeceğini düşünüyor.