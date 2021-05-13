Galatasaray'da şampiyonluk için özel prim

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Galatasaray'da yönetim yeni bir karar aldı.



Alanyaspor galibiyetinden bu yana prim verilmeyen sarı-kırmızılı takıma Yeni Malatyaspor maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi.



Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek.



Cimbom'da sezon içinde Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.



