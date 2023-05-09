Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! Kritik 3 maç

Aslan, adım adım şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kutlamalar için hesaplarını yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.



Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.



Fenerbahçe 83'te kalacak



Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak.



Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.





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