Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! Kritik 3 maç

Başakşehir maçını kazanan Cim Bom, şampiyonluk hesaplarına başladı. Galatasaray; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarından 3 puan alırsa Fenerbahçe derbisinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! Kritik 3 maç
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09 Mayıs 2023 09:12
Aslan, adım adım şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kutlamalar için hesaplarını yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.

Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.

Fenerbahçe 83'te kalacak

Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak.

Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

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