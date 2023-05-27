Galatasaray'da şampiyonluk havası!

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını cuma günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı- kırmızılı oyuncuların antrenman boyunca bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mauro Icardi'nin antrenman boyunca arkadaşlarıyla şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un antrenman öncesi ve sonrasında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.
Sarı-kırmızılılar, salı günü Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi durumunda tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanacak.
Aslan, bu durumda pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin karşısına şampiyon unvanıyla çıkacak.
Sarı- kırmızılı oyuncuların antrenman boyunca bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mauro Icardi'nin antrenman boyunca arkadaşlarıyla şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un antrenman öncesi ve sonrasında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.
Sarı-kırmızılılar, salı günü Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi durumunda tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanacak.
Aslan, bu durumda pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin karşısına şampiyon unvanıyla çıkacak.