Galatasaray'da şampiyonluk alametleri gerçekleşiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon olduğu gibi Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesi sonrası liderliğin alınması taraftarları heyecanlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şampiyonluk alametleri gerçekleşiyor
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06 Kasım 2023 10:28
Geçen sezon 15. haftada devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ve şampiyon olan Galatasaray, bu sezon ise 11 haftalık maratonun sonunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında 1 numaralı pay sahibi isim Okan Buruk. Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 38 galibiyet- 5 beraberlik gören Buruk, sadece 4 kez yenildi.

TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI

Geçen sezon rekor puan ortalamasıyla (2,31) şampiyon yaptığı sarı-kırmızılı takımla istatistikleri altüst eden Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı, elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı takımıyla üst tur için de iddialı konumda. 11 haftada 10 galibiyet-1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak rekor kırmıştı.

3 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Galatasaray 5 sezonun ardından Süper Lig'de 11. haftayı lider bitirdi. Sarı-Kırmızılılar 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'de 11'inci haftaları lider bitirdiği 3 (2007-08, 2012-13, 2017-18, sezonda da şampiyon oldu.

GEÇEN SEZON DA TRABZON MAÇIYLA ALDI

Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 yenilmesiyle liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, o haftanın ardından koltuğu bir daha bırakmamıştı.



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