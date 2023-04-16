Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta daha çok yaklaşan Galatasaray, 6-0'lık Kayserispor galibiyetiyle taraftarını havaya soktu.



Sarı-kırmızılı takımın tribünüyle bütünleştiği maçlar mutlu sonla bitiyor ve ortaya ilginç bir istatistik çıkıyor. İşte rakamlarla detaylar: Süper Lig'de evinde üst üste 10. kez gülen Galatasaray'ın Nef Stadyumu karnesinde 12 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet yazıyor.



Okan Buruk'un Aslanları, iç sahada yüzde 85.7 kazanma oranına sahip. 52 bin 500 kapasiteli Nef Stadyumu'nda 45 bin taraftar ortalaması yakalayan sarı- kırmızılı kulüp, yüzde 85.7 tribün doluluk oranı ile bu alanda da zirvede yer alıyor.



SON MAÇ F.BAHÇE



Aslantepe'de rakip tanımayan Galatasaray'ın evinde 4 maçı kaldı. Sırasıyla Karagümrük, Başakşehir, Sivasspor ve F.Bahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi maç boyunca susmayan coşkulu taraftarı.



TESADÜF DEĞİL TEKNOLOJİ!



Kayseri maçındaki frikik golü ile mücadeleye damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, aylardır yaptığı frikik çalışmalarının meyvesini topladı. 'Zıplayan baraj' sisteminin tesislere gelmesi ile birlikte 24 yaşındaki oyuncunun da mesaisi artarken yaptığı pratikleri bu kez maçta gole çevirdi.





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