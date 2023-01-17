Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray için bu durum şampiyonluğun habercisi...Keza SarıKırmızılılar, Süper Lig'in son 25 sezonuna bakıldığında 11 defa mutlu sona ulaştı. Cim Bom, bu 11 şampiyonluğun ise 4'ünde ligin ilk yarılarını zirvede tamamladı. 1999-2000, 2001-2002, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Galatasaray, ilk yarıları en tepede bitirdi ve bu dört sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Kazılan diğer 7 şampiyonlukta ise G.Saray, ligin ilk yarılarını rakiplerinin gerisinde kapattı.Sarı-Kırmızılılar, çeyrek asır göz önüne alındığında ise sadece 1 defa ligin ilk yarısını zirvede tamamlamasına rağmen şampiyonluğu kaptırdı. O dönem de; 2000-2001 sezonu... Galatasaray o sezonun ilk yarısını, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 39 puanla zirvede kapattı. İlk yarıda sadece 2 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçların 5'inde sahadan puansız ayrılınca Fenerbahçe, 79 puanla şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray ise 76 puanla ligi ezeli rakibinin arkasında tamamladı. Bu da G.Saray'ın ilk yarısını zirvede bitirdiği sezonda kaybettiği tek şampiyonluk oldu.Ayrıca Galatasaray, ligin ilk yarısında topladığı 42 puanla kendi rekorunu da egale etti. Süper Lig'in son 25 sezonunu göz önüne aldığımızda Galatasaray, sadece 1999-2000 sezonun ilk yarısını 42 puanla tamamlamıştı. O sezonda şampiyonluğa ulaşan Sarı-Kırmızılılar, çeyrek asırda kazandığı diğer 10 şampiyonluğun ilk yarılarında ise bu kadar yüksek puan ortalaması yakalayamadı. 25 yılda ligin ilk yarılarını 40 ve üzeri puanda kapatıp şampiyonluğu rakiplerine kaptıran 3 takım var; 2003-04'te Beşiktaş, Fenerbahçe'ye, 2005-06'da Fenerbahçe, Galatasaray'a, 2010-11'de ise Trabzonspor, Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray ise 40 ve üstünde tamamladığı ilk yarılarda rakiplerine bu fırsatı tanımadı.