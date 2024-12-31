Galatasaray'da Sallai kararı!

Galatasaray, Roland Sallai'yi Avrupa'ya verilecek yeni listeye mutlaka dahil edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sallai kararı!
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31 Aralık 2024 08:30
Galatasaray'da adı sezon başında UEFA'ya verilen listeye dahil edilemeyen ve Avrupa Ligi maçlarında yer almayan Roland Sallai, ocak ayı sonunda verilecek yeni Avrupa listesine mutlaka dahil edilecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, özellikle ilk yarının sonlarına doğru çıkış ve istikrar yakalayan Macar yıldızı Avrupa'da mutlaka kullanmak istiyor.

Yapılacak 2 yeni transfer de Sallai ile birlikte listeye eklenen diğer isimler olacak.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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