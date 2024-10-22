Galatasaray'da Sallai beğeni topladı

Galatasaray'da Roland Sallai'nin Antalyaspor karşısındaki futbolu, teknik heyeti gelecek adına umutlandırdı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avrupa listesinde yer almayan Macar futbolcuya, bundan sonra ligde daha fazla süre vereceği belirtildi.
Böylece ön tarafta Barış ve Yunus'u ekonomik kullanmayı planlayan sarı-kırmızılı teknik adam, Sallai'yi değerlendirecek.
Antalyaspor maçında çalışkanlığı ile dikkat çeken Sallai, pozisyonlara girmiş ama kaleciye takılmıştı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avrupa listesinde yer almayan Macar futbolcuya, bundan sonra ligde daha fazla süre vereceği belirtildi.
Böylece ön tarafta Barış ve Yunus'u ekonomik kullanmayı planlayan sarı-kırmızılı teknik adam, Sallai'yi değerlendirecek.
Antalyaspor maçında çalışkanlığı ile dikkat çeken Sallai, pozisyonlara girmiş ama kaleciye takılmıştı.