Galatasaray'da Sallai beğeni topladı

Galatasaray'da yeni transfer Roland Sallai, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Sallai beğeni topladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2024 09:02
Galatasaray'da Roland Sallai'nin Antalyaspor karşısındaki futbolu, teknik heyeti gelecek adına umutlandırdı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avrupa listesinde yer almayan Macar futbolcuya, bundan sonra ligde daha fazla süre vereceği belirtildi.

Böylece ön tarafta Barış ve Yunus'u ekonomik kullanmayı planlayan sarı-kırmızılı teknik adam, Sallai'yi değerlendirecek.

Antalyaspor maçında çalışkanlığı ile dikkat çeken Sallai, pozisyonlara girmiş ama kaleciye takılmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery