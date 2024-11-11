Galatasaray'da sakatlık: Milli takıma gitmeyecek

Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un milli takımdan affı istendi. Yıldız ismin MR sonrası son durumu netleşecek. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sakatlık: Milli takıma gitmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2024 13:53
Son güncelleme 11 Kasım 2024 13:56
Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın devre arasında oyundan çıkan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Samsunspor maçında aşil tendonundaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Ismail Jakobs'un milli takımdan affı istendi.

MR'I ÇEKİLECEK!

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde MR'ı çekilecek ve son durumu belli olacak.

Galatasaray'ın MR sonrası Ismail Jakobs ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

TOPLAM 4 MAÇ KAÇIRDI

Sarı kırmızılı takımın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu, toplamda 4 maçı sakatlığı sebebiyle kaçırdı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery