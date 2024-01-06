Galatasaray'da sakatlık krizi: Okan Buruk düşünceli

Galatasaray'da Konyaspor mücadelesi öncesinde tam anlamıyla kriz var.
7 VEYA 8 EKSİK
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Lucas Torreira kart cezaları sebebiyle yoklar. Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için gittiler. Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi. Davinson Sanchez ve Mauro Icardi sakat. Burnundan ameliyat olan Kerem Aktürkoğlu'nun durum da belirsiz.
BEYİN FIRTINASI YAPILIYOR
Tüm bu eksikler sebebiyle Okan Buruk endişeli. Hem sahaya çıkacak 11'i hem de Kerem'in durumu sebebiyle yerli rotasyonunu doğru oluşturmak zorunda. Başarılı çalıştırıcı kurmaylarıyla kafa kafaya vererek yoğun şekilde farklı 11'ler oluşturarak planlarını kuruyor.
7 VEYA 8 EKSİK
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Lucas Torreira kart cezaları sebebiyle yoklar. Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için gittiler. Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi. Davinson Sanchez ve Mauro Icardi sakat. Burnundan ameliyat olan Kerem Aktürkoğlu'nun durum da belirsiz.
BEYİN FIRTINASI YAPILIYOR
Tüm bu eksikler sebebiyle Okan Buruk endişeli. Hem sahaya çıkacak 11'i hem de Kerem'in durumu sebebiyle yerli rotasyonunu doğru oluşturmak zorunda. Başarılı çalıştırıcı kurmaylarıyla kafa kafaya vererek yoğun şekilde farklı 11'ler oluşturarak planlarını kuruyor.