Galatasaray'da sakatlık krizi: Okan Buruk düşünceli

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde direkt ilk 11 oyuncularının eksikliği, teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sakatlık krizi: Okan Buruk düşünceli
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06 Ocak 2024 10:23
Galatasaray'da Konyaspor mücadelesi öncesinde tam anlamıyla kriz var.

7 VEYA 8 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Lucas Torreira kart cezaları sebebiyle yoklar. Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için gittiler. Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi. Davinson Sanchez ve Mauro Icardi sakat. Burnundan ameliyat olan Kerem Aktürkoğlu'nun durum da belirsiz.

BEYİN FIRTINASI YAPILIYOR

Tüm bu eksikler sebebiyle Okan Buruk endişeli. Hem sahaya çıkacak 11'i hem de Kerem'in durumu sebebiyle yerli rotasyonunu doğru oluşturmak zorunda. Başarılı çalıştırıcı kurmaylarıyla kafa kafaya vererek yoğun şekilde farklı 11'ler oluşturarak planlarını kuruyor.
 
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