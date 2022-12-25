Galatasaray'da sakatlık, devam edemediler!

Dünya Kupası'nın ardından ligdeki ilk maçına çıkan Galatasaray'da sakatlıklar yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da sakatlık, devam edemediler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2022 20:33
Süper Lig'de İstanbulspor'u ağırlayan Galatasaray'da talihsiz iki sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Kartaş, İstanbulspor maçına devam edemedi.

Maçın ikinci yarısında sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.

MIDTSJO DE DEVAM EDEMEDİ!

Öte yandan Galatasaray'da kendini iki kez yere bırakan Fredrik Midtsjö de oyuna devam edemedi.

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu, 70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ