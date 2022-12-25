Süper Lig'de İstanbulspor'u ağırlayan Galatasaray'da talihsiz iki sakatlık yaşandı.



Sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Kartaş, İstanbulspor maçına devam edemedi.



Maçın ikinci yarısında sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.



MIDTSJO DE DEVAM EDEMEDİ!



Öte yandan Galatasaray'da kendini iki kez yere bırakan Fredrik Midtsjö de oyuna devam edemedi.



Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu, 70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ