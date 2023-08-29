Galatasaray'da sahne Tete'nin

Galatasaray'da, Molde rövanşı öncesinde Tete rüzgarı esiyor. FIFA'dan çıkarılan geçici lisans ile Norveç'teki maçta son dakikalarda şans bulan Brezilyalı futbolcunun bugün ilk 11'de görev yapması bekleniyor.
BARIŞ'TAN FORMAYI ALACAK
Antrenmanlarda hazır bir görüntü çizen ve son derece istekli olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun, Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdiği öğrenildi. Molde deplasmanında sürpriz şekilde Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya süren Buruk'un, genç oyuncunun Leicester City'ye gitmesinden sonra sağ kanatta kimi görevlendireceği merak ediliyordu. Barış Alper Yılmaz ile Tete arasında tercih yapacak olan Okan Buruk'un Brezilyalı oyuncuda karar kıldığı öğrenildi. Tete, Molde deplasmanında son bölümlerde Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olurken etkili bir performans ortaya koymuştu.
ZIYECH İÇİN 2 HAFTA BEKLENECEK
Diğer taraftan UEFA listesine yazılmayan ve henüz hazır olmayan yeni transfer Hakim Ziyech'in 2 hafta içinde oynayabilecek duruma geleceği bildirildi. Faslı futbolcu bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
BARIŞ'TAN FORMAYI ALACAK
Antrenmanlarda hazır bir görüntü çizen ve son derece istekli olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun, Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdiği öğrenildi. Molde deplasmanında sürpriz şekilde Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya süren Buruk'un, genç oyuncunun Leicester City'ye gitmesinden sonra sağ kanatta kimi görevlendireceği merak ediliyordu. Barış Alper Yılmaz ile Tete arasında tercih yapacak olan Okan Buruk'un Brezilyalı oyuncuda karar kıldığı öğrenildi. Tete, Molde deplasmanında son bölümlerde Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olurken etkili bir performans ortaya koymuştu.
ZIYECH İÇİN 2 HAFTA BEKLENECEK
Diğer taraftan UEFA listesine yazılmayan ve henüz hazır olmayan yeni transfer Hakim Ziyech'in 2 hafta içinde oynayabilecek duruma geleceği bildirildi. Faslı futbolcu bireysel çalışmalarını sürdürüyor.