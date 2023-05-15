Galatasaray'da sağın jokeri Kaan

Galatasaray'da cezalı Sacha Boey'un yerine İstanbulspor karşısında sağ bekte Leo Dubois görev yapacak. Dubois'i, Kaan Ayhan yedekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sağın jokeri Kaan
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15 Mayıs 2023 13:27
Galatasaray'da Victor Nelsson'un oynamadığı maçlarda stoperde görev yapan Kaan Ayhan bu hafta sağ beki yedekleyecek.

İstanbulspor maçında cezalı Sacha Boey'in yerine Leo Dubois sağ bekte görev yapacak. Fransız yıldız bekleneni verememesi halinde veya sakatlık yaşanması durumunda Kaan Ayhan sağ beke geçecek.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar 4 maçta süre aldı.

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