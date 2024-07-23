Galatasaray'da sağ bekte favori Kaan Ayhan!

Galatasaray, 3 Ağustos'taki Beşiktaş maçına sağ bek transferini yetiştiremezse Süper Kupa maçında o bölgede Kaan Ayhan görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sağ bekte favori Kaan Ayhan!
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23 Temmuz 2024 09:08
Galatasaray'da transferlerin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Guela Doue transferini rafa kaldırırken sağ bek transferi için yeniden çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferinin 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmemesi durumunda planını yaptı. Başarılı teknik adam, sağ bek transferi yetişmezse Süper Kupa maçında sağ bekte Kaan Ayhan'a forma verecek.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da geçen sezon da sezonu sağ bekte tamamlamıştı.

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