Galatasaray'da sağ bek, Omar'a bağlı

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin durumu, Galatasaray 'ın transfer çalışmalarındaki yol haritası için de belirleyici olacak.



Elinde tek sağ bek Yedlin kalan teknik patron Fatih Terim, bu bölgeye bir takviye istiyor. Yeni alınacak sağ bekin ise rotasyondan ziyade, ilk 11'de oynayabilecek, yüksek kalitede bir isim olması planlanıyor.



Omar'ın yeni sezona yetişmesi halinde bu planın rafa kalkabileceği belirtiliyor.



