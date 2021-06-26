Galatasaray'da sağ bek, Omar'a bağlı

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin durumu transfere yön verecek. Tedavisi devam eden tecrübeli futbolcu eğer bu sezon da takıma katılmayacaksa sağ bek mevkine Galatasaray transfer yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sağ bek, Omar'a bağlı
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26 Haziran 2021 13:34
Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin durumu, Galatasaray 'ın transfer çalışmalarındaki yol haritası için de belirleyici olacak.

Elinde tek sağ bek Yedlin kalan teknik patron Fatih Terim, bu bölgeye bir takviye istiyor. Yeni alınacak sağ bekin ise rotasyondan ziyade, ilk 11'de oynayabilecek, yüksek kalitede bir isim olması planlanıyor.

Omar'ın yeni sezona yetişmesi halinde bu planın rafa kalkabileceği belirtiliyor.


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